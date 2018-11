Oare omul de care ești îndrăgostit este și ceea ce trebuie? Asta se întreabă și o tânără, care tocmai a făcut amor cu bărbatul de care a fost atrasă de ani întregi.

„Am făcut în weekend un amor uimitor cu un tip de care sunt îndrăgostită de ani, dar acum totul este înghețat.

L-am întâlnit acum cinci ani și ne-am văzut în fiecare an la o expoziție. Am flirtat mult, dar nu s-a întâmplat nimic, deși am păstrat legătura.

Anul ăsta mi-a cerut să-l vizitez în weekend. Eram emoționată pentru că îl plac. Eu am 27, el 33. Locuiește în Londra,... citeste mai mult