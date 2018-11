George Ţucudean, atacantul echipei naţionale şi al CFR-ului, a înscris singurul gol al partidei cu Muntenegru, din Liga Naţiunilor. Jucătorul campioanei a punctat în minutul 44, cu un şut din afara careului.

"Mă bucur că am marcat şi am câştigat, păcat că nu ne-au ajutat celelalte rezultate. Dar eu zic că am făcut un joc bun, o campanie foarte bună, după părerea mea. Chiar acum vorbeam ce meci am avut, cum l-am controlat (n. red - meciul cu Muntenegru), dar aşa a fost, din păcate. Sperăm să avem puţin noroc la tragere, dar chiar şi dacă... citeste mai mult