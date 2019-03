Sepsi OSK a început foarte slab play-off-ul Ligii 1 Betano. Echipa antrenată de Eugen Neagoe a pierdut şi cu U Craiova, scor 1-0, după ce a plecat fără puncte, în prima etapă, de pe terenul CFR-ului, scor 2-1. La finalul partidei, Eugen Neagoe a fost resemnat cu rezultatul.

"Am început jocul destul de bine, am avut o ocazie mare la 0-0 singuri cu portarul, am primit un gol uşor, după un corner. A fost o greşeală mare, iar după a fost destul de greu, am forţat. Craiova are o echipă bună,... citeste mai mult