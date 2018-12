Nicolae Dică, tehnicianul FCSB-ului, a prefaţat partida din etapa 17 a Ligii 1 Betano cu Gaz Metan, de duminică ora 20:00, dar a atins şi "cazul" Florinel Coman, jucător ce şi-a jignit căpitanul, pe Filip, chiar în timpul meciului cu Poli Iaşi, 2-1.

"Am avut o discuţie cu Florinel Coman. Mai multe chiar. Dar trebuie să ţinem cont că este un jucător de 20 de ani, un jucător care nu are o constanţă în acest moment, aşa sunt jucătorii tineri dar, aşa cum am spus, am încredere mare în el. Când va merita să fie pe teren, va fi pe teren. Sunt... citeste mai mult

acum 42 min. in Sport, Vizualizari: 28 , Sursa: Pro Sport in