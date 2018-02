"Am crezut ca e de la ochelari, dar era cancer..."

Narele Krichoff are 52 de ani, locuieste la Bisbane, in Australia, si considera ca a doar o minune a salvat-o de la moarte.



Narele este antrenor personal pentru persoanele in varsta. Despre ea spune ca intotdeauna s-a bucurat de o stare de sanatate extraordinara si o forma fizica de invidiat. Nici nu isi aminteste cand a fost ultima oara bolnava.

Cand a observat ceva ce parea o zgarietura pe nara dreapta, nu s-a impacientat. A crezut ca e o simpla rana provocata de ochelarii de protectie... citeste mai mult