Eugen Neagoe, antrenorul lui Sepsi, a fost extrem de dezamăgit la finalul înfrângerii suferite de echipa sa împotriva CFR-ului, 3-1 în Gruia. Tehnicianul covăsnenilor a spus că doar şansa a lipsit pentru ca formaţia sa să plece cu toate punctele de la Cluj. E a treia înfârngere la rând pe care Sepsi o suferă în faţa CFR-ului, liderul şi campioana en-titre.

"Plecăm învinşi, dar cred că rezultatul e nedrept. Cred că am făcut un joc bun, ne-am creat ocazii. Am greşit la acea lovitură liberă laterală şi am primit acel gol. Cred că puteam câştitga acest joc dacă nu primeam acel gol. Sunt...