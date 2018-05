Sanador, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa ser­viciilor medicale private, şi-a majorat afacerile cu două ci­fre în primul trimestru din acest an, păstrând trendul de creş­te­re din ultimii doi ani pe fondul atragerii mai multor pacienţi. „Afacerile au înregistrat o creştere cu 24% în primul tri­mes­tru din acest an, am avut mai mulţi pacienţi şi mai multe in­tervenţii complexe“, a spus pentru ZF Florin Andronescu, directorul de dezvoltare al Sanador. Operatorul de ser­vi­cii medicale private a păstrat creşterea consemnată în ultimii doi ani (plus 23% erau estimările făcute de oficialii companiei pentru 2017) şi... citeste mai mult