Căpitanul echipei Alba Blaj, Adina Salaoru, a recunoscut supremaţia turcoaicelor de la Vakifbank Istanbul, la capătul finalei pierdut cu scorul de 3-0. Formţia pe care o reprezintă este prima din istoria României care ajunge în această fază a competiţiei.

"Este un eveniment unic de care ne-am bucurat cât de mult am putut. Trebuie să recunoaştem că azi în faţă am avut un colos, dar sper ca toţi cei care au fost în sală s-au bucurat pentru noi. Cred că am făcut o performanţă unică. A fost o provocare continuă. Fiecare punct... citeste mai mult

acum 46 min. in Sport, Vizualizari: 48 , Sursa: Pro Sport in