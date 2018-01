Bunicul care a trecut prin experiența traumatizantă la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti în a doua zi a anului povestește cum a așteptat cu nepoțelul în vârstă de 1 an și 3 luni peste 8 ore, aproape 500 de minute.

"Am stat de la ora 14 pana la ora 22 cand au hotarat ca nepotelul trebuie internat !!! Sunt doar 3 ( trei) medici pentru sute de copii veniti din toata tara. Se asteapta cu copiii in brate cate 4 sau 5 ore. Inadmisibil", ne-a scris telespectatorul pe adresa MartorOcular@realitatea.net.

