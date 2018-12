5:18 am…nu am dormit deloc …vreau sa spun tot ce am pe suflet, simt ca ma sufoc ca traiesc cel mai urat cosmar…povestea incepe in 2008 ianuarie …a inceput totul ca o telenovela. El era cu cea mai buna prietena a mea de 2 saptamani …dar s-a intamplat...Am vrut sa ma razbun pe ea ca in trecut se culcase cu prietenul meu ….am decis sa „il fur” pe el de langa ea.

Eu eram cu cineva de cateva luni dar nu era serios. Totul a inceput din joaca pana ne-am indragostit unul de celalalt si dupa o luna ne-am mutat impreuna. La cateva zile am plecat la el la munca... citeste mai mult