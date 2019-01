Publicația The Guardian primește săptămânal întrebări legate de relații și viața de cuplu. ÎDar dilema unui bărbat este una mai puțin întâlnită: la 30 de ani, acesta nu are nicio experiență sexuală. Bărbatul povestește că din cauza unui medicament luat în adolescență, nu a avut dorința de a avea o relație intimă cu cineva: „Am fost bolnav în timpul adolescenței, și până acum un an, luam niște medicamente care ca efect secundar, îmi diminuau dorința sexuală”. După ce nu a mai luat acest medicament, el a vrut să înceapă o relație, însă lipsa experienței sexuale îl sperie, și nu știe de unde să înceapă. El crede că această problemă va îndepărta orice potențial partener, și... citeste mai mult