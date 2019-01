O femeie din Marea Britanie are probleme serioase în relație. Așa că a apelat la serviciile unei consiliere.

"Am 23 de ani și iubitul meu are 24 de ani. E iubitor și gentil și merită ceva mai bun decât pe mine.

Într-o zi, prietena mea cea mai bună mi-a spus despre o aplicație unde pot găsi persoane interesate în a face amor în trei.

Mereu am avut o fantezie pe tema unui triunghi amoros și imediat ce am avut ocazia, am profitat de ea.

Într-o seară, m-am strecurat în pat și m-am alintat un pic, după care i-am spus iubitului meu că ar trebui să încercăm și așa ceva la un moment dat.

El e heterosexual și când i-am spus, am... citeste mai mult