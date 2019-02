Un tânăr cere sfatul specialistei în relații de la The Sun: „Am 22 de ani și întodeauna m-au atras femeile mai în vârstă. Nu mă refer la câțiva ani, ci la o diferență de 10-20 de ani. Recent m-am angajat și m-am mutat într-un nou apartament. Într-o zi am bătut la ușa de lângă să întreb când trebuie scos gunoiul. Vecina era foarte prietenoasă, am început să vorbim și m-a invitat la o cafea. Mi-a spus că soțul ei este plecat cu munca totimpul și că se simte singură. M-a întrebat dacă am o iubită și de câtă vreme sunt singur. Înainte de a putea răspunde, m-a sărutat. Ne-am dezbrăcat și am făcut sex pasional.

