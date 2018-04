Dacă v-aş spune că ideea mi-a venit de când am auzit cucul cântând poate nu m-aţi crede. Şi tot am dat zi după zi şi iată că am ajuns şi la planta cu nume atât de frumos, ciuboţica-cucului, sau Primula Officinalis este una dintre cele mai utilizate...

Informatia de Severin, 7 Iunie 2011