Am avut, iarăşi, dreptate. Din păcate. Acum ceva vreme am avertizat că politicile Partidului socialist vor duce România către dictatură. Iar de zilele trecute avem confirmarea oficială. S-a dat publicităţii Indexul Democraţiei pe anul 2017. Este un raport făcut de specialiştii pres­tigioasei reviste The Economist. Iar veştile, pentru noi, sunt terifiante.

România şi-a continuat alunecarea pe panta dezastrului politic. Anul trecut era pe locul 61. Acum a ajuns pe locul 64. În 2006, înaintea aderării la Uniunea Europeană, era pe locul 50.

Pentru a înţelege ce se... citeste mai mult

azi, 00:35 in Editoriale, Vizualizari: 27 , Sursa: Bursa in