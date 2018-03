Un barbat in varsta de 40 de ani, domiciliat in judetul Iasi, a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 2.000 de lei, conform HCLM Iasi nr. 172/2002, privind gospodarirea si mentinerea curateniei pe raza municipiului Iasi. Barbatul a...

Buna ziua Iasi, 1 Februarie 2016