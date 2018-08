Altfel, Nimic

Trebuie să recunoașteți! Viața publică din România e atât de lipsită de imaginație încât funcționează doar cu două viteze: ori tot ce se anunță e frumos ca-n povești, ori peste capetele noastre de alegători urmează să se verse o apocalipsă nemaivăzută. Altceva nu există, iar dacă vrei să supraviețuiești ca observator al vieții publice, mai ales în media și social media, nu o poți face decât dacă ești partizanul uneia dintre cele două viziuni. Alternativă nu există!

Ca om și ca jurnalist am văzut destule cât să devin, n-aș zice chiar cinică - n-am ajuns chiar până acolo -, dar sigur greu impresionabilă. Anii de ascultat și urmărit declarații, anii în care am constatat că e... citeste mai mult

