Altercatie in trafic intre doua persoane moment in care s-a folosit spray iritant lacrimogen pentru a se apara

In data de 11.06.2018 in jurul orelor 10:10 un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Braila aflat in patrulare pe calea Calarasilor din municipiul Braila, a depistat o persoana de sex masculin care se afla in trafic la intersectia dintre Calea Calarasilor cu str. Grivita din mun. Braila, acesta sesizand ca a fost amenintat cu un cutit de catre o persoana care se afla intr-un auto marca Land Rover cu nr. de inmatriculare BRxxxxx care a parasit zona.

La intersectia strazilor Scolilor cu Mihai Bravu din mun. Braila echipajul de jandarmi a oprit in trafic