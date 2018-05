Alt autocamion, aceeasi metodã de ascundere a tigãrilor

Pe 9 mai, in jurul orei 15.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, cetãteanul roman Sergiu G., in varstã de 33 de ani, conducand un autocamion marca Iveco, inmatriculat in R. Moldova. Soferul a declarat intentioneazã sã ajungã in Bulgaria, iar autovehiculul nu este incãrcat cu marfã. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra mijlocului de transport, in urma cãruia politistii de frontierã si lucrãtorii vamali au descoperit, ascunse intr-un spatiu special amenajat, realizat... citeste mai mult