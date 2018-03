Alro Slatina (ALR), cel mai mare producător de aluminiu din regiune, le propune acţionarilor un dividend brut per 0,53523 lei per acţiune, echivalentul unui randament de 15,83%. Astfel, suma totală ce ar putea fi îndreptată către investitori este de 382 milioane lei.

Pe piaţa de capital bucureşteană, media randamentului la dividende este de 8%, cea mai mare din lume.

Capitalizarea bursieră a companiei este de 2,41 miliarde lei (523 milioane euro), după ce în ultimul an acţiunile Alro au crescut cu 133%, pe fondul unor... citeste mai mult