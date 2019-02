ALOCAȚII 2019. Proiectul de lege care prevede majorarea alocatiilor pentru copii a fost respins de Senat. Propunerea legislativa pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii prevede ca alocatia sa se majoreze anual cu 100% din rata medie anuala a inflatiei, scrie portalinvatamant.ro.

ALOCAȚII 2019 "In anul 2015, alocatia pentru copii a fost stabilita in cuantum de 84 de lei pe luna per copil. De atunci nu s-a mai intervenit sub nicio forma...