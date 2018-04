S-a isterizat lumea pe rețeaua lui Țucănberg cu privire la modul în care edilul Piteștiului a găsit de cuviință să înlocuiască dalele sparte din fața primăriei. ,,Să faci așa ceva în Zona Zero a orașului?! Asta însemnă să gândești Zero! Ce trist! Aberația asta ar trebui imputată cuiva, nu se poate așa!" au exclamat unii. ,,Asta se întâmplă dacă nu ai jucat Tetris când erai copil..." a concluzionat altcineva.

ieri, 23:54