Allview va prezinta ansamblul tehnic care sta la baza tehnologiei Deep Face ID

X5 Soul, viitorul flagship al brandului Allview, va beneficia de debl ocare prin recunoastere faciliala, noua tehnologie neurala avand denumirea de Deep Face ID.

Astazi, va prezentam tehnica avansata prin care se va contura harta 3D detaliata a fetei utilizatorului. Astfel, ansamblul tehnic este format

din:

Senzorul de proximitate - detecteaza prezenta utilizatorului fara niciun contact fizic. Acesta are doua parti componente: emitator si receptor. Emitatorul transmite in semnal IR care este reflectat de catre fata utilizatorului si se intoarce in receptorul IR. Astfel stabileste prezenta si distanta fetei utilizatorului fata de telefon.

Proiectorul

