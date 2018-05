Allview, brandul românesc de smartphone-uri și tablete, lansează astăzi A9 Plus, primul telefon cu sistemul de operare Android™ Oreo™ (Go edition) dedicat terminalelor entry level.

Noul sistem de operare Android ™ Oreo ™ (Go edition) este dedicat terminalelor cu mai puțină memorie internă – sub 1 GB RAM – pe care versiunea standard de Android și aplicațiile dezvoltate pentru acestă nu rulează în condiții optime. Grație sistemului de operare, A9 Plus are o performanță optimizată și oferă utilizatorului de 2 ori mai mult spațiu în memoria internă.

Noul terminal va...

