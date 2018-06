Porsche Bucuresti Vest 1 a sarbatorit alaturi de fanii marcii, 5 ani Skoda in Romania. Porsche Bucuresti Vest 1 a celebrat, alaturi de fanii marcii, implinirea a 5 ani de cand are in mana o parte dintre destinele marcii ceho-germane in Romania....

Masini.ro, 10 Aprilie 2011