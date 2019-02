Alita: Ingerul razboinic - 3D

Perioada: 15 - 17 februarie

Orele: 17,00 si 20,00

18 - 21 februarie

Ora: 20,00

• Regia: Robert Rodriguez

• Cu: Jennifer Connelly, Rosa Salazar

• Gen film: Actiune, Aventuri

• Rating: Ap12

• Durata: 122 minute

• Premiera in Romania: 15.02.2019

Suntem in secolul XXVI, iar umanitatea trebuie sa supravietuiasca pe pamantul pustiit de un razboi major. Tehnologia este mai avansata decat oricand, iar cyborgii sunt la ordinea zilei.

Alita, o tanara cyborg fara amintiri, realizeaza ca are o cunoastere... citeste mai mult

