O tânără din Ploiești a avut parte de un adevărat chin. Alina C. s-a plimbat de mai multe ori cu copilul ei de trei ani la Spitalul din Ploiești, iar asistentele de acolo au trimis-o acasă, pentru că micuțul ar fi avut doar o contuzie. Ajunsă în cele din urmă la medicii de la București, aceasta a aflat că fiul ei avea o fractură mare.

"Buna seara,

Vreau sa va spun povestea mea cu privire la #SpitaluldePediatriePloiesti si sa spuneti si Dvs ce parere aveti.

In data de 14 februarie, in jurul pranzului, se intampla ca baietelul meu sa cada in timp ce se juca, lovindu-se la picioruse. Data... citeste mai mult

acum 19 min. in Actualitate, Vizualizari: 11 , Sursa: Antena 3 in