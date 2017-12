"M-am retras atunci cand am simtit ca este momentul si ca mi-am indeplinit obiectivele. Acum vreau sa las pe altcineva sa duca mai departe stafeta.

In prezent, antrenez o grupa de copii si progresam. Am mers la competitii si in strainatate, au si castigat medalii.

Eu sunt tot pe tatami, sunt imbracata tot in kimono, doar ca nu mai particip la competitii", a spus Alina Dumitru.

Apoi a urmat un moment emoționant. Campioana olimpică a vorbit despre anul care se încheie mâine: "2017 a fost un an... citeste mai mult

azi, 17:35 in Sport, Vizualizari: 30 , Sursa: Realitatea in