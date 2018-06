Alina Bica vrea să vină în ţară şi le-a cerut autorităţilor din Costa Rica, unde are azil politic, să o lase să plece. Bica vrea să depună o plângere penală împotriva şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, pentru represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă.

Alina Bica trebuie să ceară acordul autorităților de acolo ca să poată veni în România. „Nu are voie să părăsească Costa Rica decât cu acordul autorităților. Până atunci, nu are voie să vină la noi în țară”, a spus avocatul.

Bica va depune o plângere penală împotriva lui Kovesi și Popoviciu pentru represiune nedreaptă și cercetare abuzivă. Apărătorul Alinei Bica spune că aceasta a fost victima infracțiunilor comise.

