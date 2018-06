Alina Balan este noul Director de Resurse Umane al Xerox Romania

Dupa o cariera de 12 ani in cadrul companiei Xerox Romania, Alina Balan ocupa functia de Director de Resurse Umane, incepand cu 1 iunie 2018.

In noua sa functie, Alina Balan va coordona activitatile de recrutare, management, evaluare si dezvoltare profesionala a resurselor umane din Xerox Romania. Va realiza strategii personalizate de recrutare si dezvoltare si va oferi consultanta in cariera pentru middle si top management-ul companiei.

„Fiecare noua functie aduce cu sine provocari si sansa de a invata lucruri noi. In cazul meu, ma bucur ca voi putea sa valorific experienta acumulata in vanzari intr-un nou rol in cadrul companiei”, afirma Alina Balan. „Alaturi de... citeste mai mult