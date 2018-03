Articol de — Costin Ștucan Vineri, 23 Martie, 14:44

Vineri, președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, și-a petrecut o parte din ziua de lucru în discuții telefonice repetate cu jurnaliștii GSP.

Inițial, Petrache a fost extrem de jovial.

El a explicat că acuzațiile spaniolilor la adresa arbitrului Vlad Iordăchescu sunt nefondate și că România ar fi putut reacționa similar la meciul pierdut în Spania, pe 18 februarie, dar nu a făcut-o:

“Și noi am fost văduviți la Madrid. Arbitrii au fost francezi, iar în lotul de 23 al Spaniei erau 13 francezi, în majoritate din zona Bayonne și Pau. Noi nu am spus nimic, am acceptat înfrângerea bărbătește. După meci, ne-am... citeste mai mult