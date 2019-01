Familia unui tânăr român plecat în Marea Britanie are nevoie disperată de ajutor. Și asta pentru că Alin Mitrică, un tânăr de 25 de ani, a murit subit, la Manchester, iar acum rudele lui nu au bani să-l aducă în țară.

"AM NEVOIE DE AJUTOR !!! Am rugămintea la toti cei care vad această postare sa ma ajute cu o distribuire sau sa ia legatura cu Seba Sebelo Alexandru Mitrica 072 644 51 48 , daca pot ajuta cu bani pentru repatrierea trupului unui baiat care a plecat mult mult prea devreme dintre noi Mitrica Alin la doar 25 de ani a decedat in Manchester ..fratele lui se va ocupa sa strângă bani pentru repatriere ,Va rog... citeste mai mult