Un tânăr din Botoșani, care se grăbea acasă, la fiul lui de doar un an, trece prin momente dramatice, în urma unui accident teribil.

Alin Anghelache are 30 de ani, este tăticul unui băiețel de doar un an de zile, iar pentru a-și continua viața ca înainte are nevoie de mare ajutor.

Zilele trecute, acesta se grăbea să ajungă acasă. La un moment dat, însă, pe drumul dintre Săveni și Botoșani, el a intrat cu viteză într-o bornă kilometrică. A supraviețuit impactului, însă a ajuns la spital cu fața mutilată, cu ambii ochi sparți.

Bărbatul de 30 de ani a fost transportat de urgență la spitalul din Iași,... citeste mai mult

acum 42 min. in Social, Vizualizari: 12 , Sursa: A1 in