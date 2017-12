Nutriţioniştii recomandă murăturile ca soluție pentru mahmureală.

„Este cel mai bun remediu după o nopate de beţie. Murăturile ne scapă de greaţă în primul rând şi neutralizează direct alcoolul. Mai mult, ele conţin şi vitamina C, cu rol important în metabolizarea băuturilor etilice”, precizează nutriţionistul Gabriel Sasu.

Totodată, mia există și alte variante:

4. Citrice care conțin vitamina C

Vitamina C este una dintre enzimele care contribuie la descompunerea mai rapidă a alcoolului în sânge. Sucul de citrice poate fi consumat înainte, după sau chiar în timp ce bei alcool pentru a atenua efectele mahmurelii. Portocalele şi grepfrutul au cel mai mare conţinut de

