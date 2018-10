Studiul efectuat pe 200.000 de persoane a scos in evidenta ca iaurtul poate sa previna cu succes mai multe boli, printre care si diabetul.

In urma unui studiu efectuat pe 200.000 de persoane, oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca, daca mancam de trei ori mai mult iaurt decat am manca in mod obisnuit, reducem riscul de a ne imbolnavi de diabet cu 18%.

Cercetatorii cred ca iaurtul poate preveni aceasta boala datorita bacteriilor probiotice pe care le contine.

citeste mai mult

acum 41 min. in Life, Vizualizari: 23 , Sursa: Antena 3 in