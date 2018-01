Consumul excesiv de zahăr intoxică celulele şi favorizează formarea tumorilor canceroase, arată studiile recente.

Din nefericire, o mulțime de persoane depășesc cu mult doza zilnică recomandată de zahăr, întrucât acesta se regăsește în cantități uriașe într-o mulțime de alimente. Medicii ne recomandă să nu depășim 25 de grame de zahăr pe zi, asta în condițiile în care nu suferim de nicio boală.

Un studiu apărut în The New York Times arată clar că un consum ridicat de sucuri carbogazoase creşte riscul de cancer endometrial, în special în cazul femeilor care au trecut de menopauză.

O altă cercetare care a apărut în publicaţia Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention arată că... citeste mai mult

