Atentie la ce depozitati in frigider!

Chiar daca temperatura scazuta mentine alimentele proaspete mai mult timp, unele legume pot deveni toxice la preparare daca sunt tinute la rece.

Agentia de Sanatate Publica (ASP) din Marea Britanie trage un semnal de alarma si sfatuieste pe toata lumea sa nu mai tina cartofii in frigider.

Motivul este simplu: "Cand cartofii sunt tinuti in frigider, amidonul este transformat in zahar. Astfel, atunci cand gatiti cartofii, aminoacizii se combina cu zaharul acela si produc acrilamida, o substanta toxica... citeste mai mult