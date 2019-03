Banala fasole, una dintre cele mai populare legume, este o sursă importantă de vitamina B, potasiu, seleniu, magneziu şi chiar calciu.

Mai mult decât atât, pentru că are foarte puţină grăsime şi colesterol deloc, este foarte indicată în regimul diabeticilor.

O porţie de fasole în fiecare zi îi ajută pe cei care au diabet de tip 2 să ţină sub control nivelurile de zaharuri din sânge şi reduce riscul de infarct.

„Această legumă este recomandată diabeticilor deoarece are un indice glicemic scăzut, dar si carbohidraţi benefici, cu proteine slabe şi fibre solubile”, spune dr.Daniela Stan, medic de familie, potrivit adevarul.ro.



