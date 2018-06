Merele pot fi socotite un simbol al sănătăţii şi vitaminelor. Nu degeaba spun englezii “One apple a day keeps the doctor away” (Un măr pe zi ţine medicul departe). Un măr de dimensiuni medii are aproximativ 180 g şi conţine 94.6 kcal, cu 25 g carbohidraţi, 0.5g proteine şi 0.3 g lipide. Fructe minune, merele ne pot ajuta să câştigăm şi lupta cu kilogramele în plus.

Reprezintă o gustare comodă, practică şi cu puţine calorii. Comparat cu câteva migdale sau cu câteva grame de ciocolată, mărul reprezintă o gustare saţioasă şi are un număr redus de calorii.

O cantitate bună de... citeste mai mult