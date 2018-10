Acestea sunt cateva alimente care ajuta la scaderea in greutate si la arderea grasimilor:

Iaurt grecesc - este bogat in proteine, iar acestea se digera intr-un timp indelungat, astfel ca iaurtul poate fi considerat o alegere satioasa la masa de dimineata, scrie Kfetele.ro.

Probioticele din iaurt te ajuta sa absorbi mai bine vitaminele si mineralele pe care le vei consuma pe timpul zilei. De asemenea, ajuta si la o mai buna digestie.

Somon - este bogat in antioxidanti si grasimi bune. Grasimile bune ajuta la sanatatea inimii. Grasimile omega-3 te ajuta sa arzi caloriile mult mai rapid si sa... citeste mai mult