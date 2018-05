Ţelină Telina are un conţinut de 95% apă, oferind şi 30% din doza zilnică necesară de vitamina K. În plus, 100 de grame de ţelină are doar 6 calorii. Recomandat este să se mănânce ţelina proaspătă, deoarece îşi pierde majoritatea substanţelor nutritive în termen de cinci zile de la curăţare.

Albuş Un albuş are doar 17 calorii. Chiar şi persoanele care urmează o dietă strictă pot să le includă în meniu. Desigur, atunci când nu sunt prăjite.

Salată verde Pentru fiecare 100 de grame, salata verde conţine între 10 şi 20 calorii; toate acestea depind de tipul de salată. Aceasta legumă este bogată în vitaminele A şi C, precum şi acid folic şi fier.... citeste mai mult

azi, 14:26 in Sanatate, Vizualizari: 51 , Sursa: Adevarul in