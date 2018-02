Legumele la conserva

Chiar daca adesea reprezinta varianta cea mai buna si rapida de a prepara un fel de mancare, gandeste-te de doua ori inainte sa le mai folosesti. Toate legumele ambalate in acest fel nu iti pot oferi deloc fibre sau nutrimenti, in schimb, sunt bogate in sodiu. Nu trebuie sa excluzi nici cantitatea mare de zahar pe care o contin si nici conservantii folositi pentru a pastra aroma.

Orice inseamna semipreparat este nociv pentru organismul tau. Termenul mare de valabilitate, conservantii, aditivii sunt factori pe care ar trebui sa ii eviti cu orice pret.

Sucurile "naturale"

Chiar daca pe ambalaj scrie produs... citeste mai mult

acum 35 min. in Sanatate, Vizualizari: 19 , Sursa: Realitatea in