Alimentele care nu pot fi consumate in combinatie cu ceaiul!

Noile descoperiri ale oamenilor de stiinta au darul de a narui traditii transmise din generatie in generatie. Astfel, nu este bine sa pui in ceai lamaine, lapte si zahar.



Potrivit specialistilor, aceste combinatii pot genera consecinte absolut nedorite. Este concluzia la care au ajuns, mai intai, dietologii canadieni, apoi cei britanici.

Lamaie in ceai este o adevarata otrava. Lapte amestecat in ceainic este cianura de calciu, iar zaharul actioneaza ca un agent toxic pentru hipertensivi. Nu puteti consuma ceai cu aceste ingrediente, cu care toti s-au obisnuit.... citeste mai mult

acum 54 min. in IT&C, Vizualizari: 49 , Sursa: Jurnalul National in