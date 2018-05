Alimentele care inlocuiesc multivitaminele!

Specialistii americani au stabilit care sunt alimentele care pot inlocui multiviaminele. In opinia exepertilor, vitaminele atat de necesare organismului pot fi obtinute din produsele bogate de substante utile.



In plus, dietologii americani recomanda respectarea unui regim alimentar echilibrat, structurat pe ore si bogat in alimente sanatoase.

Multivitaminele pot fi cu succes inlocuite de legume precum ardeiul kapia, diferitele tipuri de varza, cartofii copti sau cei noi.

Din meniul nostru zilnic nu trebuie sa... citeste mai mult