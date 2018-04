Conopida se înrudeşte cu broccoli, dar cea din urmă captează de obicei toată atenţia. Ca şi alte legume, conopida este o sursă bună de vitamina C si fibre. La fel ca broccoli, are, de asemenea, o substanţă chimică naturală, numită sulforaphane, care poate preveni cancerul, conform anumitor teste de laborator efectuate pe animale.

Sfecla este bogată în antioxidanţi care pot proteja organismul de cancer şi alte boli cronice. În plus, sucul de sfeclă, care este bogat în nitraţi, reduce tensiunea arterială şi creşte fluxul de sânge către creier.

Conform descopera.ro, sardinele sunt o sursă excelentă de acizi graşi omega-3 şi sunt bogate în vitamina B12, vitamina D, care... citeste mai mult

