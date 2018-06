Alimentele, bauturile alcoolice si tutunul le mananca banii romanilor Institutul National de Statistica a calculat, ca, anul trecut, alimentele si bauturile alcoolice au reprezentat, in medie, 34,3% din consumul gospodariilor. In acelasi timp, cheltuielile cu utilitatile au reprezentat 17,1%, iar bauturile alcoolice si tutunul au 8,2%.

In 2017, veniturile populatiei medii lunare pe gospodarie au fost de 3.392 lei (1.291 lei/persoana), iar cheltuielile totale 2.874 lei (1.094 lei/ persoana) lunar pe o gospodarie. De asemenea, cheltuielile... citeste mai mult