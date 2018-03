Quinoa Quinoa a intrat in randul super-alimentelor. Este bogata in vitamine, fibre si minerale, precum si in antioxidanti. Continut: 185 g de quinoa gatita contin 8 g de proteine si 222 de calorii. Linte Lintea este bogata in fibre, magneziu, potasiu,...

Realitatea, 23 Septembrie 2016