Nu poţi refuza invitaţia de a parcurge Transfăgărăşanul la volanul unui MX-5. Nu poţi! Şi uite aşa, am fost, am văzut, am trăit, am simţit... şi ne-am întors acasă. Am adus ceva cu noi? Şi da şi nu. Transfăgărăşanul este locul unde poţi descoperi ce...

Adevarul, 29 Iulie 2017