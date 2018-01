* ea a reușit să intre în competiție cu piesa “Out of the dark”, compusă de Cezar Dometi * artista s-a înscris și anul trecut în acest concurs, însă acum e hotărâtă să ajungă în finală * Alice va cânta în semifinala de pe 11 februarie, în Salina Turda, la 86 de metri adâncime



Brăila are încă un reprezentant în semifinalele Eurovision Song Contest 2018. După CornEL, care va participa cu piesa “Take me away”, Alice Jeckel a reușit să se califice cu piesa “Out of the dark”, compusă de Cezar Dometi, fost concurent la “Vocea României” și X Factor. Este a doua participare pentru... citeste mai mult