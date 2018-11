Azdren Llullaku (30 de ani) dă vina pe teren pentru penalty-ul ratat în minutul 21 al meciului cu FCSB (0-1, pe Arena Naţională), dar speră că va rămâne omul care va executa în continuare loviturile de la 11 metri primite de Astra.

Albanezul a explicat de ce nu şi-a făcut ritualul obişnuit, cu o scurtă oprire înainte de şut, apoi s-a plâns de starea deplorabilă a terenului de pe cel mai mare stadion al ţării: "Am început meciul bine, am dominat Steaua, ceea ce nu era uşor. Am venit aici cu personalitate, am vrut trei puncte, meciul s-a dus bine până la...